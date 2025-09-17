Некоторым людям достаточно услышать, как кто-то чавкает, шмыгает или щелкает зубочисткой, и внутри все сжимается. Возникает тревога, раздражение или даже злость. Это может быть не просто каприз, а мизофония – особенность восприятия звуков, при которой обычные шумы вызывают непропорционально сильную реакцию.

Исследования показывают, что у людей с мизофонией при таких звуках активизируются области мозга, отвечающие за стресс и угрозу. При этом звуки могут быть самыми безобидными – дыхание, щелканье ручки, капающая вода или громкий глоток.

Полностью устранить триггеры сложно, но можно смягчить реакцию. Помогают беруши, нейтральный фоновый шум или музыка в наушниках.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.