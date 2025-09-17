Найдены новые генетические причины онкологии яичников

Ученые из Института биоорганической химии РАН совместно с коллегами из других научных центров установили, что определенный вариант гена XRCC1 повышает риск развития рака яичников, а изменения в другом гене – ERCC2 – могут оказывать защитный эффект. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки.

Рак яичников считается одним из самых опасных онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. Его трудно выявить на ранней стадии, при этом распространение опухоли происходит быстро. При этом известно, что на развитие болезни влияют не только образ жизни и внешние факторы, но и генетика.

До сих пор основное внимание уделялось мутациям в генах BRCA1 и BRCA2. Однако они объясняют лишь 10–15% случаев заболевания. Поэтому ученые сосредоточились на поиске дополнительных генетических маркеров, связанных с высоким риском развития опухоли.

В центре внимания оказались два гена, отвечающие за «ремонт» поврежденной ДНК. Это XRCC1, участвующий в системе точечного восстановления поврежденных участков, и ERCC2, который помогает распознавать и устранять более крупные повреждения.

Исследователи выяснили, что у носителей определенной генетической вариации (аллеля Т, маркера rs25487) в гене XRCC1 вероятность заболеть раком яичников выше. При этом изменения в гене ERCC2 (маркер rs13181), напротив, в некоторых случаях снижали риск. Влияние маркера XRCC1 удалось выявить как в образцах опухолевых тканей, так и в крови пациенток, в то время как роль ERCC2 смогли оценить только при анализе новообразований.

«Обнаруженные маркеры могут быть перспективными для дальнейшего изучения в качестве прогностических индикаторов, а также мишеней для терапии», – подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» кандидат биологических наук ИБХФ РАН, исследователь Татьяна Михайловна Заварыкина.

Кроме того, новые данные могут быть полезны для подбора лечения: например, PARP-ингибиторов или препаратов, воздействующих на ферменты топоизомеразы. Это особенно важно, так как стандартная химиотерапия не всегда эффективна, особенно при опухолях низкой степени злокачественности.