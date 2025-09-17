Открыты новые механизмы развития эпилепсии

Группа исследователей, в которую вошли ученые Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского и нижегородского IT-кампуса, обнаружили неизвестные ранее механизмы развития эпилепсии, результаты исследования помогут выработать новые методы лечения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Ранее предполагалось, что неконтролируемые всплески активности мозга во время эпилептического приступа - это сбой исключительно в работе нейронов. На их стабилизации и концентрируется современная медицина. <…> Нижегородским ученым и их коллегам при помощи компьютерной модели впервые удалось показать, что приступ эпилепсии - результат взаимодействия нейронов с другими клетками мозга - астроцитами. Когда в работе первых происходит сбой, вторые постепенно начинают выделять специальное вещество, которое останавливает приступ", - отмечается в сообщении.

Открытие ученых позволит создать новые, более эффективные методы лечения болезни. Новые виды терапии могут быть нацелены на укрепление защитной и противосудорожной функции астроцитов как естественного регулятора приступов.

"Новое исследование - яркий пример того, как нижегородская наука способна влиять на будущее людей. Мы гордимся, что именно в нашем регионе на стыке передовых исследований ИТ-университета и фундаментальных традиций Университета Лобачевского рождаются проекты такого уровня", - оценил открытие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева подчеркнула, что на основании исследования возможна разработка препаратов для лечения эпилепсии принципиально нового класса с иным механизмом действия.

"Это дает миллионам людей с таким диагнозом надежду на новые методы лечения", - отметила она.

Статью об исследовании опубликуют в октябрьском номере международного научного журнала Computers in Biology and Medicine, специализирующегося на передовых исследованиях в сферах биомедицинской инженерии, вычислительной биологии и биоинформатики.

Нижегородский IT-кампус - межвузовская образовательная экосистема, где сочетаются обучение студентов и передовые исследования с фокусом на актуальные задачи российского бизнеса. Реализуется пять образовательных программ, разработанных совместно с крупнейшими компаниями российской IT-индустрии: по искусственному интеллекту и компьютерному зрению, технологиям искусственного и дополненного интеллекта, микроэлектронике, информационной безопасности и цифровым технологиям в строительстве. Научные центры и лаборатории кампуса ведут передовые исследования по тем же профилям.