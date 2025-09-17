Российская разработка повысит безопасность трансплантации сердца

Исследователи из России разработали подход, позволяющий неинвазивным путем оперативно оценивать состояние донорского сердца при его транспортировке и трансплантации, опираясь на оптические биомаркеры, связанные с ишемическим повреждением тканей. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"Жизнеспособность сердца, подготавливаемого к пересадке, напрямую зависит от времени и условий транспортировки. Способность сердца к трансплантации сохраняется около четырех часов, и если время на пределе, орган уже не используют вне зависимости от его состояния. Более точная и оперативная оценка локальных повреждений позволит увеличить процент удачных трансплантаций", - пояснил старший научный сотрудник МФТИ Михаил Слотвицкий, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.

Разработанный учеными подход позволяет решить эту проблему, опираясь на то, что внутри сердечной мышцы присутствует большое количество молекул кофермента NADH, чья концентрация в клетках миокарда отражает их метаболическую активность и уровень потребления кислорода. Молекулы этого вещества способны вырабатывать синее свечение при подсветке клеток сердца ультрафиолетом, чем можно пользоваться для оценки его концентрации.

Руководствуясь этой идеей, исследователи проследили за тем, как меняется свечение молекул кофермента NADH внутри специальной культуры из мышечных клеток сердца, выращенной из "перепрограммированных" стволовых клеток, при попадании этой культуры в условия, имитирующие транспортировку сердца перед пересадкой. Используя специальный краситель, российские ученые проследили за переменами в активности слоя клеток миокарда и сопоставили эти замеры с тем, как менялось свечение молекул.

Эти наблюдения показали, что угасание в силе свечения молекул кофермента NADH достаточно точно отражает то, как меняется жизнеспособность клеток и как образуются и расширяются проблемные зоны внутри сердечной ткани, потенциально способные вызвать серьезные нарушения в работе органа. При этом ученые обнаружили, что их методика позволяет выявлять подобные сбои еще до того, как они становятся заметными для уже применяемых в медицине подходов, что повысит безопасность трансплантации сердца.