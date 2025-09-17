Новый тест может выявить туберкулез по мазку с языка за 45 минут

Международная команда ученых улучшила традиционный тест на туберкулез с помощью инструмента редактирования генов CRISPR. Он позволяет обнаружить сигналы бактерии даже в образцах с низким содержанием возбудителя, в том числе с мазка с языка. Анализ работает по принципу экспресс-тестов на COVID-19 и дает результат за 45 минут, поэтому позволит упростить массовый скрининг в странах с высоким уровнем заболеваемости.

© InScience

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Туберкулез до сих пор остается одной из самых смертоносных инфекций в мире. Для определения болезни современным тестам нужна мокрота, слизь из дыхательных путей. Однако собрать ее достаточно сложно, из-за чего диагностика запаздывает.

Международная команда ученых решила разработать тест на туберкулез, не требующий взятия мокроты. Для этого они усовершенствовали анализ с помощью технологии CRISPR — инструмента редактирования генов. Новый метод, получивший название ActCRISPR-TB, усиливает генетические сигналы бактерии и позволяет обнаружить их даже в образцах с очень низким содержанием возбудителя.

Исследователи уже опробовали тест в клинических испытаниях. При анализе мазков с языка он выявлял туберкулез в 74% случаев, тогда как традиционный метод давал лишь 56%. Для образцов дыхательных путей чувствительность составила 93%, для кала у детей — 83%, а для спинномозговой жидкости у взрослых — 93%. Учитывая, что дети, пациенты с ВИЧ и людей с внелегочной формой туберкулеза не могут выделить мокроту, новый тест позволяет охватить практически все группы больных.

Еще одно преимущество — простота процедуры. Как и при тестах на COVID-19, достаточно взять мазок, поместить его в пробирку с тест-полосками и реактивами и подождать 45 минут. Появившиеся цветные полоски покажут наличие инфекции.