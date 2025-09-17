Создан гель, разрушающий бактерии стафилококка

Российские ученые синтезировали эндолизины - соединения, которые могут разрушать клеточные стенки бактерий стафилококка, провоцирующие воспаление в ранах. Эндолизины вошли в состав геля для обработки ран, который сейчас проходит испытания на животных, сообщил журналистам заведующий лабораторией противомикробных препаратов Андрей Матвеев.

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) - это грамположительная бактерия, которая в норме может присутствовать на коже и слизистых оболочках человека, не вызывая заболеваний. Однако при ослаблении иммунитета или повреждении тканей она становится патогенной, провоцируя воспалительные процессы. Для борьбы с этим ученые предлагают использовать производные бактериагов - специальных вирусов, которые разрушают бактерии.

"Сам по себе гидрогель способствует заживлению, а наше соединение мешает образованию бактерий", - сказал он.

Работу по созданию геля на основе крахмала ученые ведут совместно с коллегами из молодежной лаборатории Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. Гель выступает носителем для искусственно синтезированных эндолизинов.

"При производстве сахарной свеклы остается много крахмала, его надо перерабатывать. Сам по себе крахмал - это почва для того, чтобы в нем росли микробы. Они химически делают невозможным, чтобы в нем микробы могли размножаться, и он - как носитель для нашего соединения. Соответственно, поскольку наш белок очень маленький, он может "уйти" из раны, а тут носитель мажется на рану и создается масляная структура", - пояснил Матвеев.

Сейчас полученная субстанция проходит испытание на лабораторных мышах. По результатам испытаний ученые наблюдают устойчивое снижение титра бактерии золотистого стафилококка в ране у животных на несколько порядков.