Инновационный фитосбор поможет в терапии туберкулеза

Учёные из Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) совместно с коллегами из РОСБИОТЕХа, НИУ ИТМО и Сеченовского университета разработали новый растительный сбор для комплексной терапии туберкулёза. Композиция из 14 лекарственных растений помогает снизить побочные эффекты после традиционного лечения, поддерживает работу лёгких и укрепляет иммунитет. Об этом RT сообщили в пресс-службе университета. Результаты исследования опубликованы в журнале «Гербариум».

Продукт с научно доказанной эффективностью

Распространение туберкулёза остаётся одной из самых острых проблем здравоохранения во всём мире. Штаммы возбудителя болезни становятся всё более устойчивыми к антибиотикам, препараты могут вызывать тяжёлые побочные реакции.

Учёные из РТУ МИРЭА разработали растительный сбор, который включает в себя шиповник, корень солодки, цветки бессмертника песчаного, душицу и другие травы. Эти растения известны противовоспалительными, антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами. Авторы проекта рассчитывают, что мягкая терапия на основе лекарственных растений может сыграть важную роль в поддержке организма пациентов.

«Наша работа — это шаг к созданию комплексных растительных препаратов, которые не только борются с симптомами, но и поддерживают организм в целом. Важно, что мы смогли научно обосновать выбор каждого компонента и доказать синергетический эффект их комбинации», — рассказал в беседе с RT кандидат химических наук доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Среди полезных веществ, которые можно получить из растений, входящих в состав препарата, — флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды и витамин C.

«Мы также увидели, как компоненты влияют друг на друга: в некоторых случаях совместное использование усиливает экстракцию полезных веществ, в других — требует более точной дозировки. Это ценные данные для будущих разработок», — добавила кандидат фармацевтических наук Татьяна Ковалёва.

По словам учёных, наибольшую эффективность продемонстрировал вариант состава с добавлением душицы обыкновенной. Именно в нём были зафиксированы максимальные концентрации веществ, важных для борьбы с воспалением и защиты клеток от окислительного стресса.

Авторы работы подчёркивают, что в данном случае речь идёт не о народной медицине в её привычном понимании, а о продукте с научно доказанной эффективностью, который может быть включён в практику вспомогательной терапии туберкулёза. Как утверждают учёные, применение такого фитосбора улучшит общее состояние пациентов, сократит срок лечения и снизит токсическую нагрузку на организм.