В России разработали протез, адаптирующийся к неровной местности

В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты вуза представили бионический протез голени, который имитирует естественные движения ноги. Его ключевая особенность — способность подстраиваться под различный рельеф поверхности, что делает ходьбу более комфортной.

В основе разработки лежит принципиально новая конструкция. Модули соединены с помощью множества упругих полимерных демпферов, которые образуют сложную кинематическую цепь. Эта система обеспечивает мягкую амортизацию и эффективно гасит вибрации при ходьбе.

Протез рассчитан на широкий спектр активностей: от ходьбы по ровной поверхности и подъёма по лестницам до перемещения по пересечённой местности. Такая универсальность открывает новые возможности для пользователей, упрощая профессиональную деятельность и активный отдых. Разработка максимально учитывает человеческую анатомию, воспроизводя естественную биомеханику.