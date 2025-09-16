Названа главная причина болей в спине

В трети стран и территорий мира именно старение населения оказалось главным фактором роста числа болезней опорно-двигательного аппарата за последние три десятилетия. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Annals of the Rheumatic Diseases (ARD).

К заболевания опорно-двигательного аппарата относят такие болезни, как артрит, остеопороз и боли в спине. Анализ данных проекта Global Burden of Disease 2021 позволил авторам работы отделить влияние старения от других факторов, включая рост численности населения и изменения в эпидемиологии заболеваний.

«Старение населения — неизбежный глобальный тренд, но его влияние на болезни суставов и костей распределено неравномерно. Больше всего страдают страны со средним уровнем дохода, где демографические изменения происходят быстрее всего, а системы здравоохранения не готовы к нагрузке», — объяснил руководитель исследования Хай-Фэн Пан из Аньхойского медицинского университета.

По оценкам ученых, в 2021 году стоимость лечения заболеваний, связанных именно со старением населения, составила $96 млрд, что эквивалентно 0,1% мирового ВВП. Это больше, чем затраты, вызванные многими распространенными факторами риска, которые можно предотвратить.

Чаще всего старение населения провоцировало рост остеоартрита, на втором месте оказался подагрический артрит, затем — ревматоидный артрит. При этом в богатых странах сильнее страдали мужчины, а в странах с низким и средним уровнем дохода — женщины.

«Мировое здравоохранение словно кричит о помощи: болезни костей и суставов обходятся обществу слишком дорого — физически, эмоционально и финансово. Если не сейчас, то когда появится глобальная стратегия борьбы с болью и утратой подвижности?» — прокомментировала профессор Лин Марч из Сиднейского университета.

Авторы подчеркивают: результаты исследования должны помочь политикам выстраивать стратегии профилактики и долгосрочного лечения с учетом демографических особенностей. Это позволит повысить качество жизни пожилых людей.