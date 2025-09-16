Ученые объяснили, как мозг человека может «предчувствовать» будущее

За последние 30 лет специалисты не раз убеждались, что предвидение действительно существует. На это указывают результаты нескольких клинических испытаний.

Основное исследование, направленное на изучение способности мозга предвидеть будущее, было проведено парапсихологом Дином Радином в Университете Невады. Случилось это ещё в середине 1990-х годов. Для наблюдения за мозговой активностью участников, которым показывали изображения после небольшой паузы, использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ). Было обнаружено, что перед показом негативных картинок мозг испытуемых был особенно активен, хотя люди не знали заранее последовательность изображений.

© Elena Medvedeva/iStock/Getty Images Plus

Другие учёные воспроизводили результаты эксперимента Радина ещё около 30 раз. Это значит, что они являются статистически достоверными.

Тем не менее эксперты всё ещё продолжают изучать, что именно вызывает у человека интуитивные ощущения и как они связаны со временем. Существующие научные работы направлены как раз на поиск механизмов, лежащих в основе предвидения.