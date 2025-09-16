Выявлена неожиданная причина сердечной недостаточности

Фиброз сердца, ранее считавшийся лишь следствием повреждения, может играть ключевую роль в развитии сердечной недостаточности. К такому выводу пришли учёные из Вашингтонского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Science.

Исследователи сосредоточились на дилатационной кардиомиопатии — одном из самых распространенных наследственных заболеваний сердца, которым страдает около 1 из 250 человек. При этом состоянии сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь. Эффективных методов лечения пока не существует.

Исследователи уделили пристальное внимание работе фибробластов — клеток, которые обычно участвуют в заживлении тканей после повреждения. В условиях кардиомиопатии эти клетки начинают чрезмерно перестраивать внеклеточный матрикс, вызывая уплотнение и рубцевание тканей сердца, что ещё сильнее нарушает его работу.

В ходе экспериментов исследователи использовали генетически модифицированные клетки с мутацией, связанной с кардиомиопатией, и искусственные сердечные ткани. Это позволило отследить, как фибробласты, реагируя на механические сигналы сокращающегося сердца, запускают замкнутый цикл: усиление жесткости тканей, ухудшение состояния мышечных клеток и дальнейшее рубцевание.

Также ученым удалось временно заблокировать сигнальный путь P38 в фибробластах у лабораторных мышей. Это остановило рост рубцов и частично предотвратило повреждение сердца. Как отмечают исследователи, это открывает перспективу для новых подходов к раннему вмешательству при кардиомиопатии.