В Чечне создали уникальный "умный браслет" для людей с эпилепсией

Этой осенью чеченская инновационная компания, ставшая резидентом Фонда "Сколково", представит свой продукт международным инвесторам в китайском городе Сямынь. Их разработка - "умный браслет" и мобильное приложение для людей с эпилепсией - вошла в двадцатку лучших решений в области здравоохранения на конкурсе инновационных промышленных технологий SUSONG Cup (BRICS Track) 2025.

Стоит отметить, что проекты-финалисты комиссия отобрала из 250 заявок со всего мира. Причем в этот список попали сразу четыре участника Фонда "Сколково", которые ведут исследования в медицинской отрасли. Цель конкурса - помочь российским научным продуктам найти новых партнеров в технологической сфере.

Для нас особенно ценно, что наши стартапы могут конкурировать с сильнейшими командами из стран БРИКС, предлагая передовые технологии ранней диагностики и персонализированной медицины, - подчеркнул директор Центра развития технологий в биологии, медицине и сельском хозяйстве Фонда "Сколково" Алексей Плесков. - Мы уверены, что участие в конкурсе даст новый импульс развитию компаний и ускорит внедрение их решений в практику здравоохранения, а также стимулирует выход на новые рынки и установление долгосрочных контактов с зарубежными партнерами.

Предприятие из Чечни презентует в Поднебесной электронную систему самоконтроля при эпилепсии. Продукт состоит из трех частей: легкого браслета с датчиками движения и пульса, мобильного приложения и, собственно, сервера для сбора и анализа искусственным интеллектом полученных индивидуальных данных.

Идея устройства пришла ко мне во время пандемии COVID-19, - рассказывает генеральный директор компании и врач-невролог Али Исмаилов. - В пору самоизоляции пациенты просто не могли прийти ко мне на прием, а помощь все равно нужна. Телефон разрывался: кто-то жаловался на "побочки", кто-то на судорожные состояния. Ночью мне позвонила мама одного пациента: "Доктор, у сына припадок, что делать?!" Уточняю, когда началось, сколько длится? Но на том конце не могли дать точный ответ. И понял: семья остается один на один с риском болезни, а врач принимает решение по обрывочным сведениям. Вот тогда и задумался о системе дистанционной поддержки, которая поможет фиксировать приступы (сохранять данные) и сразу предупреждать о них близких родственников.

Поиск готовых отечественных устройств не привел к какому-либо ощутимому результату. Нужные аналоги производят в США и Нидерландах, к примеру специализированные мониторы или приложения под определенные модели часов. Такое оборудование, по словам разработчика, при всем своем качестве имеет важный недостаток: высокая цена и отсутствие штатной технической поддержки на русском языке, иными словами, нет гарантии и сервиса.

Я же хотел создать еще и доступное по цене устройство, которое каждая нуждающаяся семья могла бы приобрести без проблем, - добавляет инициатор проекта.

Напомним, Али Исмаилов - необычный врач. Впервые его историю мы рассказали на страницах газеты два года назад ("Болезнь сделала бизнесменом" - "РГ - Экономика Северного Кавказа" от 05.09.2023). В раннем детстве ему поставили диагноз ДЦП. Из-за болезни он едва передвигался даже по дому, но, несмотря на все трудности, успешно окончил школу. В выпускном классе Али все же держал про запас юридический факультет, там хотя бы можно было учиться заочно. Но судьбу решил семейный совет: отец посчитал, что медицинское образование все-таки принесет больше пользы старшему сыну, причем сдавать экзамены в Грозненский университет он будет одновременно с мамой, чтобы они присматривали друг за другом. До этого момента Тамара Дошлиговна занималась хозяйством, воспитывала пятерых детей, ей шел 35-й год, а в 90-е такой возраст был предельным для поступления на очное отделение. В итоге оба справились, окончили медицинский вуз, только специальности разные: мама стала рентгенологом-маммологом, а Али начал заниматься неврологией.

В Грозном он поначалу вел прием в обычной поликлинике, затем стал заведующим отделением в детском реабилитационном центре. Позже открыл частную практику. А последние пять лет он участвует в командном IT-проекте. Разработку, получившую в 2021 году финансовую поддержку Фонда содействия инновациям, назвали Epihelper. Принцип работы таков - браслет в режиме реального времени отслеживает физиологические параметры и архитектонику движений человека. Если фиксируется подозрительный эпизод, то родственникам приходит уведомление с точкой локации пациента, а сам инцидент попадает в журнал событий: время, длительность, возможные раздражители. Телефонное приложение "напоминает" о приеме лекарств, ведет учет сна и отправляет отчеты специалисту.

Цель - ни в коем случае не заменить врача, а дать семье инструмент контроля между визитами к нему, - подчеркивает Али Исмаилов. - Первое время мы проводили функциональные тесты в "обычной жизни": работа, учеба, прогулки, спорт умеренной интенсивности, ночной сон. Проверяли, как браслет держит связь, автономность батареи, как фиксирует крупные моторные эпизоды. Теперь проводим апробацию на добровольцах - пациентах с эпилепсией. Средства грантов вместе с личными вложениями (более 20 миллионов рублей) позволили на нынешнем этапе провести несколько ревизий браслета, написать базовую прошивку, собрать MVP мобильных приложений (семейный и врачебный кабинеты) и выпустить пилотные партии.

Если Али Исмаилов отвечает за идейную составляющую, то аппаратную часть и прошивку взял на себя опытный инженер-программист доцент Чеченского госуниверситета Зелимхан Гериханов. Также его команда разрабатывает мобильное приложение и облачную платформу.

Кстати

Международный конкурс в области промышленных технологий будущего SUSONG BRICS проводится уже в третий раз и сосредоточен на трех передовых отраслях: "Будущая информация", "Будущие материалы" и "Будущее здравоохранение".