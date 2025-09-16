Стало известно, сколько продлятся испытания препарата от рака мозга

Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН подготовил проекты протоколов для проведения клинических исследований препарата на основе генно-модифицированного онколитического вируса осповакцины против рака головного мозга. Испытания могут занять до двух лет, сообщил журналистам заведующий лабораторией биотехнологии института Владимир Рихтер.

"Испытания займут не менее, чем два года", - сказал он.

В начале этого года завершилась первая фаза испытаний этого же препарата против рака молочной железы.

"Вчера мы получили окончательный отчет о том, что первая фаза закончена. До конца этой недели он будет передан в Минздрав России на утверждение. Сейчас готовятся проекты протоколов для проведения двух последующих исследований: протокол второй фазы для исследования, которое мы вели на первой фазе, а также I/II фаза для опухоли головного мозга", - дополнил Рихтер.

Препарат представляет собой противоопухолевое средство, созданное на базе штамма вируса, который применяется для создания вакцины против оспы. Ученые заменили два гена вируса для усиления иммунного ответа и создания большей противоопухолевой активности. Доклинические испытания препарата показали, что он эффективно подавляет развитие основной опухоли, не затрагивая здоровые клетки. В декабре 2021 года Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания препарата против рака груди. Он разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Ранее в ИХБФМ СО РАН сообщали, что проводят клинические испытания в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

Об онколитических вирусах

Для борьбы с онкологическими заболеваниями недавно начали использовать так называемые онколитические вирусы, модифицированные таким образом, что они лишены генов, вызывающих развитие самых неприятных симптомов вирусной инфекции, а вместо них вставлены гены, стимулирующие противоопухолевый иммунитет. Измененный вирус проникает преимущественно в раковые клетки и их разрушает. Далее вирус стимулирует собственный иммунитет человека, и организм начинает сам бороться с раковыми клетками.