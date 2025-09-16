Пробы российского препарата на основе вируса от рака мозга займут около двух лет

ТАСС

Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН подготовил проекты протоколов для проведения клинических исследований препарата на основе генно-модифицированного онколитического вируса осповакцины против рака головного мозга. Испытания могут занять до двух лет, сообщил журналистам заведующий лабораторией биотехнологии института Владимир Рихтер.

Стало известно, сколько продлятся испытания препарата от рака мозга
© ТАСС
"Испытания займут не менее, чем два года", - сказал он.

В начале этого года завершилась первая фаза испытаний этого же препарата против рака молочной железы.

"Вчера мы получили окончательный отчет о том, что первая фаза закончена. До конца этой недели он будет передан в Минздрав России на утверждение. Сейчас готовятся проекты протоколов для проведения двух последующих исследований: протокол второй фазы для исследования, которое мы вели на первой фазе, а также I/II фаза для опухоли головного мозга", - дополнил Рихтер.

Препарат представляет собой противоопухолевое средство, созданное на базе штамма вируса, который применяется для создания вакцины против оспы. Ученые заменили два гена вируса для усиления иммунного ответа и создания большей противоопухолевой активности. Доклинические испытания препарата показали, что он эффективно подавляет развитие основной опухоли, не затрагивая здоровые клетки. В декабре 2021 года Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания препарата против рака груди. Он разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Ранее в ИХБФМ СО РАН сообщали, что проводят клинические испытания в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

Об онколитических вирусах

Для борьбы с онкологическими заболеваниями недавно начали использовать так называемые онколитические вирусы, модифицированные таким образом, что они лишены генов, вызывающих развитие самых неприятных симптомов вирусной инфекции, а вместо них вставлены гены, стимулирующие противоопухолевый иммунитет. Измененный вирус проникает преимущественно в раковые клетки и их разрушает. Далее вирус стимулирует собственный иммунитет человека, и организм начинает сам бороться с раковыми клетками.