Исследователи выяснили, чем опасна сухость глаз

Исследование показало, что более половины людей хотя бы раз сталкивались с симптомами сухости глаз, однако лишь каждый пятый получает официальный диагноз и медицинскую помощь. Такие данные были представлены в рамках международного исследования NESTS на Конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

Специалисты отмечают, что многие воспринимают сухость глаз как естественное проявление возраста и не обращаются к врачу, иногда откладывая визит на годы. В результате у трети пациентов симптомы сохраняются более пяти лет без лечения. При этом почти половина опрошенных жалуются на ежедневный дискомфорт: чувство песка в глазах, жжение, боль или затуманенное зрение.

Отмечается, что нелеченная сухость глаз не только снижает качество жизни, мешая читать, работать за компьютером или водить автомобиль, но и может привести к воспалению или осложнить проведение офтальмологических операций. Между тем простые методы — от увлажняющих капель до регулярных осмотров у офтальмолога — способны существенно облегчить состояние.

Эксперты подчеркивают: сухость глаз — прогрессирующее заболевание, и раннее вмешательство помогает предотвратить осложнения. Несмотря на простоту диагностики, миллионы людей продолжают страдать молча, не зная о доступных вариантах лечения.

Также в рамках конференции сообщили о разработке глазных капель, позволяющих людям старше 50 лет обходиться без очков для чтения.