Эксперт объяснил, как брекеты влияют на лицо

Брекеты влияют не только на положение зубов, но и на лицо в целом. Подробнее об этом рассказала эксперт.

Светлана Проскокова, заведующая кафедрой ортопедической стоматологии Института Стоматологии Пироговского Университета, развеяла мифы о брекет-системах и рассказала о влиянии ортодонтического лечения на здоровье и внешность.

Что такое брекет-система на самом деле?

Вопреки распространенному мнению, брекет-система – это не просто набор металлических "замочков" на зубах. Это сложный механизм, состоящий из самих брекетов, дуги, которая в них закрепляется, а также вспомогательных элементов: накладок, тяг, минивинтов и других аппаратов. Все эти компоненты работают в комплексе, позволяя не только корректировать положение отдельных зубов, но и гармонизировать прикус, улучшая взаимодействие верхней и нижней челюстей.

Влияет ли ортодонтическое лечение только на зубы?

Ортодонтическое лечение оказывает значительное влияние и на пропорции лица, особенно в нижней его трети. Если врач комплексно подходит к диагностике, учитывая рост и развитие челюстей, особенности прикуса и состояние мягких тканей, то результат будет исключительно положительным. Лицо становится более гармоничным, черты – сбалансированными.

От чего зависит успех ортодонтического лечения?

Ключевым фактором успешного ортодонтического лечения является профессионализм врача. Только квалифицированный специалист сможет провести тщательную диагностику, разработать индивидуальный план лечения и точно предсказать, какие изменения произойдут в лице пациента. Поэтому выбор опытного ортодонта – залог вашего здоровья и красивой улыбки, сообщает пресс-служба Пироговского университета.