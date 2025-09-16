В России ищут генетические предпосылки рака и диабета

Российские ученые в течение ближайших лет рассчитывают выявить генетические факторы, предопределяющие возникновение рака, диабета и ряда других заболеваний. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Ученые будут исследовать "уникальные когорты населения" с помощью популяционных методов: это позволит изучить достаточно большую репрезентативную группу людей, чтобы определить закономерности для населения в целом.

Исследователи будут искать генетические факторы, которые провоцируют возникновение распространенных болезней с высокой смертностью. Это, в частности, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни нервной системы и органов пищеварения. Ожидается, что результаты исследования помогут в профилактике и ранней диагностике, в том числе это важно для разработки диагностических тест-систем.

Кроме того, планируется разработать подходы к лечению наследственных и онкологических заболеваний с использованием прототипов эпигенетических лекарственных препаратов. Они направленно действуют на эпигеном, то есть влияют на активность генов без изменения самой ДНК. Ученые также займутся молекулярной диагностикой эпигенетических маркеров.

На основе принципов синтетической биологии будет создан конструктор синтетических бактериофагов (групп вирусов, уничтожающих патогенные бактерии) для профилактики инфекционных болезней. При помощи системы множественного редактирования бактериальных геномов планируется получить авирулентные (не способные заражать) штаммы патогенных бактерий.