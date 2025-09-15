Выявлен простой метод омолаживания клеток мозга

Недавно учёные обнаружили, что лечение, которое сочетает антиоксидант зелёного чая с никотинамидом (формой витамина В3), может способствовать омоложению стареющих клеток мозга и удалению белковых бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты этой работы опубликованы в журнале GeroScience.

В более ранних исследованиях учёные уже связывали зелёный чай и витамин B3 из пищевых источников с улучшением когнитивного здоровья.

Новое же исследование показало, что сочетание галлата эпигаллокатехина (EGCG), то есть антиоксиданта зелёного чая, с никотинамидом (витамином B3) помогло восстановить уровень гуанозинтрифосфата (ГТФ) в клетках мозга мышей. Количество этого вещества естественным образом с возрастом снижается, а его низкий уровень связывают с болезнью Альцгеймера.

Всего через сутки после начала лечения комплексом EGCG и витамина B3 уровень ГТФ в клетках мозга мышей стал сопоставим с уровнем более молодых клеток. Это способствовало также снижению окислительного стресса и удалению вредоносных скоплений амилоидных белков, которые могут вызвать развитие болезни Альцгеймера.

Однако если вы станете принимать добавки EGCG и B3, то они состояние мозга не улучшат. Доктор Грегори Дж. Брюэр, ведущий автор нового исследования и профессор биомедицинской инженерии в Калифорнийском университете в Ирвайне, обнаружил недавно, что пероральные добавки витамина B3 неэффективны на ранней стадии болезни Альцгеймера.

Сам по себе зелёный чай не даст таких же преимуществ для здоровья, как в новом исследовании, если принимать его без витамина В3 (никотинамида).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.