Создан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые из Лундского университета создали новый цифровой когнитивный тест BioCog, который поможет врачам первичного звена выявлять пациентов с риском развития болезни Альцгеймера и направлять их на дальнейшие обследования. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

BioCog — это самостоятельно выполняемый тест на планшете, который занимает у пациента минимальное время и почти не требует участия медперсонала. Он оценивает память (запоминание и воспроизведение слов), внимание и скорость обработки информации, ориентацию во времени и способность узнавать ранее выученные слова.

В отличие от традиционных «бумажных» тестов, цифровая версия фиксирует больше показателей: например, скорость реакции или время поиска правильного ответа.

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная причина деменции. С появлением новых препаратов, замедляющих ее прогрессирование, особенно важно ставить точный и ранний диагноз.

Сегодня анализ крови на фосфорилированный тау-белок, позволяющий выявить патологию с высокой точностью, доступен только в специализированных клиниках. BioCog поможет на этапе первичного приёма в поликлинике определить, кому действительно нужен такой анализ.

Тест прошел проверку на более чем 600 пациентах с когнитивными жалобами. Ученые отмечают, что его использование в сочетании с анализами крови значительно повышает точность постановки диагноза и облегчает работу врачей общей практики.