Назван неочевидный фактор риска сахарного диабета

Курение почти вдвое повышает риск развития сахарного диабета второго типа, независимо от его подтипа. К такому выводу пришли ученые из Швеции, Норвегии и Финляндии. Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

В исследовании приняли участие более семи тысяч человек. Анализ показал, что курильщики в два раза чаще сталкиваются с формой диабета, связанной с выраженной инсулинорезистентностью (SIRD). Об инсулинорезистентности говорят, когда ткани организма теряют чувствительность к гормону инсулину и не пропускают внутрь клеток глюкозу. В результате органы и ткани остаются без ценного источника энергии, а невостребованная глюкоза сохраняется в кровотоке, разрушая стенки сосудов.

При этом вероятность развития других разновидностей заболевания — от дефицита инсулина до диабета, обусловленного ожирением или возрастом, — возрастала на 20-57%.

Наибольшую опасность ученые зафиксировали у людей с наследственной предрасположенностью: сочетание курения и генетических факторов увеличивало риск диабета более чем втрое. Исследователи подчеркивают, что отказ от табака должен рассматриваться как ключевой элемент профилактики этого заболевания.