Определен тип людей, наиболее подверженный бессоннице

Международная команда ученых выяснила, что люди с выраженной нейротичностью и низкой открытостью к новому чаще сообщают о более тяжелых симптомах бессонницы. При этом тревожность играет ключевую роль в этой связи, выступая посредником между чертой характера и нарушением сна. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Бессонница — одно из самых распространенных нарушений сна. Она может проявляться как трудности с засыпанием, частые пробуждения или слишком ранний подъем с невозможностью снова уснуть. Долгосрочная форма повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, ослабления иммунитета и серьезно влияет на настроение, работоспособность и когнитивные функции.

Нейротичность — это личностная черта, отражающая склонность человека к переживанию отрицательных эмоций: тревоги, раздражительности, подавленности, гнева. Люди с высоким уровнем нейротичности обычно сильнее реагируют на стрессовые ситуации, чаще ощущают беспокойство и хуже справляются с напряжением.

Ученые под руководством Барбары Араужу Конвей сравнили данные 353 человек с бессонницей и 242 без жалоб на сон. Участники прошли онлайн-опросы, оценивающие тяжесть бессонницы, личностные черты (по модели «большой пятерки») и уровень тревоги и депрессии.

Высокая нейротичность была связана с более тяжелой бессонницей. Открытость к новому и сознательность (дисциплинированность) — наоборот, с меньшей выраженностью симптомов. Тревога и депрессия оказались сильнее связаны с бессонницей, чем сами личностные черты.

Ученые пришли к выводу: тревожность полностью объясняет связь между нейротичностью и бессонницей. Люди с высоким уровнем нейротичности чаще испытывают тревогу, которая и мешает им спать.

Понимание роли личностных особенностей может помочь в индивидуализации терапии нарушений сна. При этом исследователи подчеркивают: их данные носят наблюдательный характер, и пока нельзя говорить о прямой причинно-следственной связи.