Ученые выяснили, что вызывает сердечные приступы у женщин до 65 лет

Американские ученые проанализировали 1474 случая инфарктов у людей до 65 лет. Они обнаружили, что у женщин сердечный приступ связан не с закупоркой артерий, а с другими механизмами — расслоением сосудов и инфекциями. Новые данные позволят точнее выявлять причины инфарктов и назначать соответствующее лечение. Исследование опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Сердечные приступы могут возникать из-за атеросклероза — отложений жировых бляшек в коронарных сосудах. Они перекрывают кровоток, и к сердцу перестает поступать кислород.

Американские ученые решили выяснить, насколько часто атеросклероз является причиной сердечных приступов. Для этого они проанализировали 1474 случая инфарктов у людей до 65 лет. Оказалось, что у мужчин 75% сердечных приступов были связаны с атеросклерозом, а у женщин — только 47%. Более половины приступов у женщин вызывали другие механизмы. Наиболее частым оказалось спонтанное расслоение коронарной артерии (ВСА) — разрыв стенки сосуда, который встречается почти в шесть раз чаще у женщин, чем у мужчин, а также эмболия и инфаркты на фоне анемии или инфекций. Необъяснимые сердечные приступы составили менее 3% от всех случаев.

Особенно опасными для сердца исследователи назвали стрессовые факторы, вызванные сопутствующими тяжелыми состояниями. У таких пациентов пятилетняя смертность достигала 33%.

«Наше исследование подчеркивает необходимость переосмысления того, как мы подходим к лечению сердечных приступов у этой категории пациентов, и, в частности, у молодых взрослых женщин. Клиницисты должны повышать свою осведомленность о таких состояниях, как ВСА, эмболия и триггеры, связанные со стрессом, а пациенты должны искать ответы, когда что-то кажется им неправильным», — рассказал Раджив Гулати, соавтор исследования из Клиники Майо, США.

По мнению авторов, новая классификация сердечных приступов позволит снизить смертность, улучшить реабилитацию и избежать ненужных процедур. В будущем такие данные помогут разработать персонализированные методы профилактики для разных групп пациентов.