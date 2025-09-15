Создан метод выявления опухолей мозга до симптомов

Ученые Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали и запатентовали новую технологию прогнозирования развития опухолей в лобной доле мозга до появления симптомов. Исследователи предлагают измерять ряд параметров в предцентральной извилине, которые напрямую связаны с риском развития новообразований, рассказали ТАСС в пресс-службе ПНИПУ.

«‎Отдельную сложность представляет определение новообразований в лобной доле мозга, поскольку для их выявления необходимы высокотехнологичные методы на начальных, зачастую бессимптомных, стадиях развития. Ученые Пермского политеха и ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера разработали уникальный подход к прогнозированию таких опухолей. Способ позволяет предсказать развитие болезни еще до клинических признаков. Это открывает новые горизонты в ранней диагностике онкологических заболеваний центральной нервной системы», — рассказали в вузе, отметив, что на изобретение уже выдан патент.

По словам ученых, диагностировать патологию в лобной доле сложнее всего, поскольку это самые большие отделы головного мозга, расположенные за лобной костью. Они отвечают за исполнительные функции (планирование, принятие решений), моторику, память, эмоции, социальное поведение. Опухоли в этой области могут долгое время расти практически бессимптомно, явные признаки появляются только тогда, когда опухоль уже выросла и оказывает влияние на мозг, повышая внутричерепное давление или нарушая работу нейронов.

Как работает новая методика

Технология прогнозирования развития новообразований в лобной доле, предложенная пермскими исследователями, основана на комплексном подходе: сборе анамнеза пациента, то есть сведений об условиях его жизни, и проведении замеров в предцентральной извилине мозга по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ). Как пояснили в университете, предцентральная извилина является ключевой частью этого отдела и выполняет критически важные функции - управляет произвольными движениями мышц тела. Также она очень чувствительна к любым патологическим изменениям. В ходе возникновения и развития опухоль, даже на ранней стадии, может влиять на окружающие ткани, в частности, на изменение ширины извилины и толщины коры головного мозга. Эти изменения и предлагают отслеживать ученые, поскольку в совокупности с анамнезом пациента они могут сигнализировать о появляющихся в лобной доле проблемах, связанных с онкозаболеваниями.

По новой технологии, врачу необходимо выявить пять факторов риска, с которыми пациент сталкивается в жизни: повышенное внутричерепное давление; продолжающиеся шесть и более месяцев неврологические симптомы - головные боли, шаткость походки, когнитивные нарушения, эмоциональная неустойчивость; случаи генетически обусловленных заболеваний у близких родственников; пребывание в зоне повышенного радиоактивного излучения, а также работа на вредном производстве.

«‎После этого с помощью аппарата МРТ мы проводим точные замеры в предцентральной извилине. Конкретно измеряем ее ширину и толщину коры мозга в левом и правом полушарии в трех строго заданных точках по длине извилины. В итоге врач получает 12 параметров, которые сравнивает с нормативными значениями, соответствующими полу и возрасту пациента. В том случае, когда подтверждается хотя бы один фактор риска, например, продолжительные головные боли, и если два или более параметров выходят за границу нормы, допустим, если ширина извилины больше чем 20 мм или менее 10 мм, тогда мы можем говорить о вероятном развитии опухоли в этом месте до ее проявления», — пояснил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Владислав Никитин.

Отмечается также, что этот метод позволяет не только указать на риск, но и обрзначить возможную локализацию новообразования. По словам профессора, заведующей кафедрой нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, доктора медицинских наук Ирины Баландиной, метод разработан на основе анализа данных 445 пациентов (223 мужчин и 222 женщин в возрасте от 22 до 90 лет) без патологий центральной нервной системы, что позволило сформировать нормативную базу.

Исследователи отмечают, что статистический анализ подтвердил высокую прогностическую ценность сочетания анамнестических признаков и данных об изменениях в структуре мозга.