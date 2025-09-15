Исследована безопасность больших доз семаглутида для лечения диабета

Международный коллектив исследователей провел серию из клинических испытаний, в рамках которых ученым удалось подтвердить безопасность и повышенную эффективность использования больших доз семаглутида для лечения диабета второго типа и избавления от лишнего веса. Результаты испытаний были опубликованы в статьях в научном журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

"Сейчас пациенты принимают семаглутид в дозировке 2,4 мг в неделю, однако далеко не всем пациентам удается достаточным образом сбросить лишний вес или добиться полного подавления диабета второго типа. Проведенные нами испытания с участием 1,4 тыс. пациентов с лишним весом и 512 диабетиков показали, что семаглутид в дозировке 7,2 мг в неделю не вызывает дополнительных побочных эффектов и обладает более высокой терапевтической эффективностью", - пишут исследователи.

Данные клинические испытания проводились на территории США, Южной Африки и нескольких стран Европы с участием нескольких десятков медицинских центров и добровольцев, желавших избавиться от лишнего веса или перейти на новое, более эффективное средство для лечения диабета второго типа. Ученые разделили участников эксперимента на несколько групп, одна из которых получала плацебо, тогда как другие еженедельно принимали семаглутид в двух разных дозировках - стандартной 2,4 мг и повышенной 7,2 мг - на протяжении 72 недель.

Наблюдения за их здоровьем показали, что повышение дозировки лекарства позволило пациентам похудеть примерно на 19%, причем больше, чем половине добровольцев удалось снизить свой вес более чем на 20%, а еще трети - на 25% и более. Все эти показатели значительно выше, чем при приеме стандартной дозы семаглутида, при этом ученые не зафиксировали существенных различий в частоте развития побочных эффектов, связанных с приемом препарата.

Аналогичным образом прием больших доз семаглутида диабетиками помог им избавиться от 13% лишнего веса (10% при приеме стандартной дозы), а также при этом он более эффективно стабилизировал уровень сахара в крови и снизил концентрацию гликированного гемоглобина, отражающего среднюю концентрацию глюкозы в организме за три-четыре месяца. Как и в случае с первым экспериментом, ученые не зафиксировали серьезных расхождений в частоте развития серьезных и неприятных побочных эффектов.

Как считают исследователи, подобные результаты клинических испытаний говорят в пользу того, что семаглутид в больших дозах может использоваться для лечения тех пациентов, кому не помогают стандартные дозы этого препарата или же они недостаточно сильно действуют на их метаболизм. Это позволит добиться более высокой терапевтической эффективности от приема данного лекарства, подытожили медики.

О семаглутиде

Лираглутид, семаглутид, тирзепатид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.