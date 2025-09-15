Найдено простое средство от хронической боли в спине

Учёные нашли простое средство от хронической боли в спине
Поможет простое упражнение. Регулярная ходьба является эффективным способом профилактики хронической боли в пояснице. К такому выводу пришли учёные Норвежского университета науки и технологий. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.
В исследовании приняли участие более 11 тыс. человек. Их физическая активность отслеживалась с помощью специальных датчиков.
Главный вывод работы заключается в том, что для здоровья спины важнее общая продолжительность прогулок, а не их скорость или интенсивность. Это означает, что даже неспешные, но длительные пешие прогулки приносят огромную пользу.
«У людей, которые ходят более 100 минут каждый день, риск возникновения проблем с поясницей на 23% ниже, чем у тех, кто ходит 78 минут или меньше», — говорит соавтор исследования, аспирант Райан Хаддадж.