Найдено простое средство от хронической боли в спине

Поможет простое упражнение. Регулярная ходьба является эффективным способом профилактики хронической боли в пояснице. К такому выводу пришли учёные Норвежского университета науки и технологий. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие более 11 тыс. человек. Их физическая активность отслеживалась с помощью специальных датчиков.

Главный вывод работы заключается в том, что для здоровья спины важнее общая продолжительность прогулок, а не их скорость или интенсивность. Это означает, что даже неспешные, но длительные пешие прогулки приносят огромную пользу.