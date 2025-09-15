В России создали первый орган-фантом почки для обучения врачей

На XXV Конгрессе Российского общества урологов в Казани специалисты Сеченовского Университета представили первый российский орган-фантом чашечно-лоханочной системы почки. Многофункциональный тренажер позволяет отрабатывать навыки проведения малоинвазивных операций для лечения мочекаменной болезни.

По словам менеджера Передовой инженерной школы университета Яны Светочевой, российских аналогов у фантома нет, а его функционал превосходит зарубежные тренажеры. Материалы полностью идентичны человеческим тканям по визуальным и механическим свойствам. Внутренние структуры фантома позволяют проводить различные манипуляции и обеспечивать длительный срок эксплуатации.

Чашечно-лоханочная система тренажера воспроизведена методом аддитивной печати. Конструкция фантома позволяет заполнять его инородными предметами, имитирующими камни при мочекаменной болезни, что дает возможность отрабатывать все этапы операции — от диагностики до удаления конкрементов.

Тренажер предназначен для обучения как молодых специалистов, так и опытных врачей современной методике лечения мочекаменной болезни и отработки навыков манипуляций внутри полостной системы почки.

Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).