Создан метод прогнозирования осложнений при шунтировании сердца

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ) разработали и запатентовали новый способ прогнозирования осложнений во операций коронарного шунтирования. Метод основан на принципах нечеткой логики и позволяет оперативно оценивать состояние пациента в реальном времени.

© Ferra.ru

Алгоритм анализирует параметров пациента и преобразует их в единый интегральный показатель. Это значительно ускоряет диагностику и позволяет хирургам своевременно реагировать на потенциальные риски во время операции, отметили в пресс-службе.

Разработка особенно актуальна для операций реваскуляризации миокарда.

Над проектом работали профессор Сергей Пичхидзе и ассистент Максим Тимофеев из СГТУ совместно с кандидатами медицинских наук Михаилом Шигаевым и Анной Семеновой.