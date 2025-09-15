Ученые выявили механизм разрушения костей у переболевших коронавирусом

Опасное заболевание, разрушающее костную ткань — остеонекроз, может грозить каждому, кто переболел коронавирусной инфекцией, сообщают «Известия» со ссылкой на Сеченовский университет.

Потенциальная группа риска значительна и включает переболевших COVID-19 независимо от тяжести заболевания, пола и возраста. По словам ученых, до эпидемии основными причинами остеонекроза считались длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. С 2020 года резко возросло количество случаев у пациентов, перенесших даже легкую форму коронавируса и не принимавших высокие дозы гормонов. Это поставило вопрос о возможной прямой роли вируса в развитии болезни.

Эксперты заявили, что полученные данные могут лечь в основу новых стратегий лечения.

