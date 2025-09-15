Ученые нашли опасность некоторых подсластителей

Оказывается, употребление некоторых заменителей сахара может вредить здоровью мозга. В ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Neurology, было обнаружено, что у людей, потреблявших наибольшее количество шести искусственных подсластителей, память и мыслительные способности сильно ухудшились. Это снижение было эквивалентно 1,6 лет старения мозга.

© Ferra.ru

Для проведения нового исследования Клаудия Кими Суэмото, доктор медицинских наук, доктор философии, доцент кафедры гериатрии в Медицинской школе Университета Сан-Паулу в Бразилии, вместе с коллегами проанализировала данные 12 772 взрослых бразильцев. Средний возраст участников составлял 52 года.

Команда учёных отслеживала семь низкокалорийных и бескалорийных подсластителей, которые встречаются в обычных продуктах: газированных напитках, низкокалорийных десертах, йогуртах и пр. Это были аспартам, сахарин, ксилит, эритрит, сорбит, тагатоза, ацесульфам К.

В течение восьми лет все участники проходили тесты на проверку беглости речи, скорости запоминания слов и обработки информации, памяти.

© Juanmonino / Getty Images

По итогам исследования выяснилось, что у других участников по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего подсластителей, были гораздо хуже результаты в когнитивных тестах. В среднем в группе умеренного потребления память и мышление у людей ухудшались быстрее на 35%, беглость речи - на 110%. У группы с высоким уровнем потребления подсластителей эти показатели были ещё выше: 62% и 173% соответственно.

Связь между употреблением низкокалорийных или бескалорийных подсластителей и ухудшением работы мозга наблюдалась только у людей моложе 60 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.