Определен редкий вариант гена, связанный с болезнью Альцгеймера

Нейробиологи Массачусетского технологического института (MIT) установили, что редкие варианты гена ABCA7 могут повышать вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ген ABCA7 отвечает за транспорт липидов (жиров) через клеточные мембраны. Нарушения в липидном обмене ранее связывались с другим известным фактором риска болезни Альцгеймера — вариантом гена APOE4, встречающимся почти у половины пациентов. Ранее исследования показали, что APOE4 нарушает способность клеток мозга перерабатывать жиры и противостоять стрессу.

Чтобы изучить роль ABCA7, ученые проанализировали 1200 образцов тканей пожилых людей. Исследователи выделили 12, принадлежавших носителям редких вариантов ABCA7.

Секвенирование РНК отдельных клеток показало, что отсутствие нормального ABCA7 влияет на работу генов, связанных с липидным обменом, восстановлением повреждений ДНК и энергетическим метаболизмом (окислительным фосфорилированием).

Чтобы проверить эти выводы, ученые внедрили варианты ABCA7 в нейроны, выращенные из стволовых клеток. Результаты подтвердили: в таких клетках нарушалась работа митохондрий, снижалась их способность ограничивать накопление электрического заряда, что приводило к избыточному окислительному стрессу и повреждению тканей.

Кроме редких мутаций, исследователи изучили и более распространенный вариант ABCA7, встречающийся примерно у 18% людей. Он ранее считался безопасным, однако эксперименты показали, что и в этом случае наблюдаются изменения в липидном обмене, сходные с редкими мутациями.