Представлен новый препарат для защиты почек и снижения давления

Ученые представили новый препарат, способный снижать кровяное давление и замедлять развитие хронических заболеваний почек. Лекарство под названием бакдростат успешно прошло испытания на добровольцах.

Международная группа исследователей представила препарат бакдростат, предназначенный для комплексной терапии пациентов с артериальной гипертензией и хронической почечной недостаточностью.

Его механизм действия основан на селективной блокировке чрезмерной выработки гормона альдостерона, который вызывает сужение кровеносных сосудов и прогрессирующее повреждение почечной ткани.

Клинические испытания с участием 195 пациентов преклонного возраста (средний возраст 66 лет), страдающих одновременно диабетом второго типа, гипертонией и нарушением функции почек, показали обнадеживающие результаты.

У группы, получавшей бакдростат, зафиксировали не только стабильное снижение артериального давления, но и значительное уменьшение уровня альбумина в моче — ключевого маркера повреждения почек.

Эти данные позволяют рассматривать новый препарат как перспективное средство для замедления прогрессирования почечной недостаточности у уязвимых групп пациентов.

Дальнейшие исследования будут направлены на подтверждение долгосрочной безопасности и эффективности бакдростата в более широких популяциях.