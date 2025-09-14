Ученые обнаружили уникальные клетки, отвечающие за вечную молодость

Ученые обнаружили у морских анемонов уникальные стволовые клетки, отвечающие за вечную молодость. Это открытие может революционизировать антивозрастную медицину.

Ученые из Венского университета совершили значительный прорыв в исследовании механизмов старения, изучая удивительные способности алой актинии (Nematostella vectensis). Это морское создание, относящееся к типу стрекающих, демонстрирует невероятную способность к полному восстановлению тканей и практически не показывает признаков старения.

Исследователям впервые удалось идентифицировать у актинии особые многофункциональные стволовые клетки, которые обеспечивают этому организму постоянное обновление всех тканей. Применяя передовой метод анализа отдельных клеток, специалисты смогли проследить происхождение стволовых клеток на основе их генетических профилей.

Особую важность в этом процессе играют эволюционно древние гены nanos и piwi, которые контролируют специализацию стволовых клеток. Когда ученые изменили ген nanos2 с помощью технологии генного редактирования, они установили, что этот белок крайне важен для формирования как половых, так и обычных клеток и вероятно появился в природе примерно 600 миллионов лет назад.

Данное открытие имеет особое значение потому что актиния стала ключевой моделью для изучения феномена биологического бессмертия. Благодаря своей способности к бесполому размножению и простоте содержания в лабораторных условиях, этот организм идеально подходит для углубленного исследования механизмов старения.

Полученные научные результаты открывают совершенно новые перспективы в области восстановительной медицины. Глубокое понимание того, каким образом морские анемоны поддерживают постоянную молодость, может привести к разработке революционных методов борьбы с возрастными изменениями у людей. Хотя человеческий организм обладает определенными восстановительными способностями, они несопоставимы с уникальными возможностями стрекающих организмов.

Научная группа планирует продолжить углубленное изучение молекулярных механизмов, которые позволяют актиниям успешно противостоять разрушительному воздействию времени. Эти перспективные исследования могут не только значительно продвинуть наше понимание процессов старения, но и предложить инновационные подходы к лечению возрастных заболеваний и созданию эффективной антивозрастной терапии.

Это фундаментальное открытие лишний раз напоминает нам, что самые удивительные тайны природы часто скрываются в самых неожиданных местах - даже в скромной морской анемоне, плавно колышащейся в океанских течениях, может содержаться ключ к разгадке вечной молодости.