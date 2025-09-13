В НМИЦ эндокринологии запустили компьютерный томограф с ИИ

Компьютерный томограф последнего поколения - это не просто аппарат, позволяющий за мгновение заглянуть внутрь организма с невероятной детализацией, почти не потревожив пациента, но и умный помощник врача, который помогает ему поставить точный диагноз. Именно такое оборудование GE Revolution Apex теперь работает в Референс-центре лучевой диагностики НМИЦ эндокринологии им. академика Дедова. Специалисты утверждают, что новое оборудование - это буквально революция в диагностике для пациентов с эндокринными и сопутствующими заболеваниями.

"Для пациентов с опухолевыми заболеваниями, кардиологическими и эндокринными патологиями принципиально важно иметь доступ к высокоточной и безопасной диагностике. Это оборудование закрывает все потребности, - пояснила "РГ" директор НМИЦ эндокринологии, академик РАН Наталья Мокрышева. - Фактически, мы получаем возможность за одно исследование провести полноценную оценку всего организма с минимальной лучевой нагрузкой".

Главные преимущества нового томографа - это скорость, точность и забота о безопасности. Он оснащен самой мощной на сегодня рентгеновской трубкой и уникальным детектором. Проще говоря, он "фотографирует" целые органы и системы за долю секунды.

"Это один из первых в России КТ-аппаратов с шириной детектора 16 см и встроенной нейросетью, - объясняет Наталья Тарбаева, руководитель Референс-центра. - Он позволяет полностью просканировать сердце за какие-то доли секунды - в течение одного сердечного цикла. Раньше в стандартных условиях это было практически невозможно, особенно у пациентов с аритмией".

Еще одна новость - впервые в России аппарат использует технологию глубокого обучения TrueFidelity. Искусственный интеллект работает как суперумный фоторедактор, который убирает все помехи и "шум" с изображения. Снимки получаются сверхчеткими, без зернистости. Задача врача не пропустить что-то важное и не ошибиться с диагнозом с таким оборудованием становится намного проще.

"Система с поддержкой искусственного интеллекта гарантирует оптимальное качество изображения даже у пациентов с коморбидным ожирением и при тотальном кальцинозе", - отмечает Наталья Тарбаева.

Это значит, что врач может рассмотреть мельчайшие детали, например, состояние сосудов у пациентов с сильным ожирением, у которых снимки часто получались нечеткими. Кроме того, аппарат сам "не замечает" металлические импланты (пластины, винты), убирая помехи от них, - это решает огромную проблему диагностики для многих пациентов.

Для пациентов с эндокринными заболеваниями часто характерны и кардиологические осложнения. Новый томограф открывает здесь уникальные возможности.

"Предыдущие поколения КТ хорошо видят коронарные артерии у здоровых людей. Новая же система позволяет детально визуализировать клапанный аппарат, например, четко видеть двустворчатый клапан, что кардинально меняет прогноз и тактику оперативного лечения, - отмечает Виктор Калашников, заместитель директора ЭНЦ. - Это один из первых аппаратов в России, на котором выполняется исследование перфузии миокарда при нагрузке - высший стандарт оценки ишемии с минимальным облучением".

При этом не менее важно, что столь глубокое и детальное исследование проходит в щадящем режиме для пациентов - лучевая нагрузка в два раза ниже стандартной, при этом качество снимков - максимальное. Это критически важно для всех, но особенно для детей и тех, кому требуется обследоваться не однократно, а несколько раз.

Еще один прорыв - возможность провести комплексное обследование всего тела за один сеанс и с одним введением контрастного вещества. Более того, новейшие технологии позволяют сократить требуемое количество контраста вдвое. Это делает процедуру значительно безопаснее для людей с нарушением функции почек.