Ученые обнаружили в организме человека неизвестные структуры

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили в организме человека неизвестные структуры, которые назвали обелисками. Обелиски похожи на вирусы, состоят из коротких фрагментов генетического материала, замкнутых в кольцо, они способны формировать стержневидные образования. Описание новых структур публикует журнал Cell.

Обелиски живут колониями внутри бактерий, в организме человека способны существовать до года, но это пока предварительная информация. Как распространяются структуры, тоже не ясно, но ученые допускают, что способ схож с вирусным заражением.

Также известно, что чаще всего обелиски встречаются в ротовой полости, реже — в кишечники, и они есть примерно у половины земного населения. Ученые выяснили это, исследуя слюну и кишечные выделения.

Как они влияют на организм, пока не изучено.

