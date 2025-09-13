Создан препарат, защищающий мозг от инсульта

Ученые из Университета Коннектикута разработали экспериментальный препарат, который способен защищать мозг и улучшать восстановление после инсульта. Исследование ведут Раджкумар Верма, доцент медицинского центра UConn Health, и Раман Бахал, доцент кафедры фармацевтических наук. Об этом сообщает Hartford Courant (HC).

© Газета.Ru

Основной мишенью ученых стали микрорНК — маленькие молекулы, регулирующие активность генов. После инсульта их уровень резко повышается: это запускает воспаление, разрушение тканей и ухудшение работы нервной системы.

«Мы создали ингибитор нового поколения, который блокирует вредное действие микрорНК, — объяснили исследователи. — В отличие от традиционных экспериментальных препаратов, нацеленных на один белок или молекулу, наш подход одновременно подавляет несколько разрушительных процессов и активирует защитные механизмы организма».

Сегодня эффективных лекарств для защиты мозга после инсульта не существует: применяются только тромболитики или хирургическое удаление тромбов, доступные лишь 10–15% пациентов.

По данным исследователей, введение одной дозы нового ингибитора мышам после инсульта значительно снижало повреждения мозга, а также улучшало память, двигательную активность и восстановление, причем защитный эффект сохранялся до 15 дней.

«Наш ингибитор более мощный, специфичный, безопасный и действует дольше, чем предыдущие кандидаты, — отметил Бахал. — Мы исследуем новые типы химии и технологии доставки, чтобы создать принципиально иной подход к лечению инсульта».

Ученые уже подали патент на разработку и ведут переговоры с фармацевтическими компаниями для дальнейшего продвижения препарата в клинические испытания.