Китайские ученые создали гель, заживляющий переломы за три минуты

Китайские исследователи совершили прорыв в ортопедии, разработав инновационный медицинский клей, способный восстанавливать целостность костей всего за три минуты. Разработка представлена научной группой из провинции Чжэцзян.

© Naukatv.ru

Попытки создания костного адгезива предпринимались с 1940-х годов, но предыдущие составы на основе желатина, эпоксидных смол и акрилатов не удовлетворяли требованиям биосовместимости. Современные костные цементы и наполнители фактически не являются истинными адгезивами — веществами, способными соединять материалы путем поверхностного сцепления.

Биоинженеры разработали уникальный состав нового клея под влиянием природного механизма, который позволяет устрицам прочно прикрепляться к поверхностям под водой. Клей Bone-02 показал исключительную адгезию даже в условиях кровотечения, где традиционные составы неэффективны, пишет Mint.

Субстанция постепенно рассасывается по мере заживления кости и исключает необходимость повторных операций по удалению имплантатов. Прочность на сдвиг составляет около 0,5 МПа. На текущий момент клей успешно протестирован на более чем 150 пациентах. В некоторых случаях процедуры, традиционно требующие установки металлических пластин и винтов, были выполнены менее чем за три минуты с использованием нового состава.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность Bone-02, это может ознаменовать новый этап в ортопедии — переход к менее инвазивным и более быстрым методам лечения переломов, снижающим риски инфицирования и отторжения имплантатов. Разработка представляет особый интерес для экстренной медицины и случаев сложных оскольчатых переломов, где скорость и надежность фиксации имеют критическое значение.