Определен напиток, повышающий риск рака на 88%

Новое исследование Университета Аделаиды показало: беременные женщины, которые пьют пять и более диетических напитков в неделю, имеют на 88% выше риск развития гестационного диабета. Гестационный диабет возникает только во время беременности и приводит к повышенному уровню сахара в крови. Это состояние встречается примерно у 14% женщин по всему миру.

Учёные изучили данные более чем 3600 женщин в рамках крупного австралийского исследования здоровья. Они сравнили потребление диетических газировок и напитков без сахара до беременности и в её первые месяцы. Результаты показали: чем чаще женщины употребляли такие напитки, тем выше был риск диабета. Часть эффекта объясняется более высоким индексом массы тела у тех, кто часто пил диетическую газировку.

Также выявлены возможные связи с гипертонией во время беременности, но они не были статистически подтверждены. Зато риска преждевременных родов исследование не выявило.

Учёные отметили, что женщины, регулярно пьющие диетические напитки, чаще имели лишний вес, курили, употребляли алкоголь и реже придерживались здорового питания в целом.

Хотя исследование не доказывает, что именно газировка без сахара напрямую вызывает осложнения.

