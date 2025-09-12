Ученые выяснили, какая еда провоцирует развитие деменции

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров может потенциально повысить риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера.

© Naukatv.ru

Восстановление уровня глюкозы в мозге успокоило гиперактивные нейроны и устранило проблемы с памятью у мышей. Исследование показало, что при нейродегенерации, связанной с ожирением, эффективными могут быть как фармакологические вмешательства, так и диетические подходы — в частности, интервальное голодание.

«Эта работа подчеркивает, насколько быстро наша пища может повлиять на здоровье мозга, и как ранние вмешательства — будь то голодание или медикаментозное лечение — могут защитить память и снизить риск долгосрочных когнитивных проблем, связанных с ожирением и метаболическими нарушениями. В долгосрочной перспективе такие стратегии помогут снизить растущее бремя деменции и болезни Альцгеймера, связанных с метаболическими расстройствами, предлагая более целостный подход, который учитывает как тело, так и разум», — заключила Сон.

Исследования продолжаются — ученые намерены лучше разобраться, почему чувствительные к глюкозе нейроны нарушают ритмы мозга, управляющие памятью, а также возможно ли обобщать полученные результаты на людей.