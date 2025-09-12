Стало известно, как питание влияет на здоровье мозга и сердца

Шведские ученые завершили масштабное исследование, которое длилось 15 лет. Его цель — выяснить, как определенные продукты влияют на работу мозга и могут ли они ускорить развитие хронических заболеваний.

© unsplash

В эксперименте участвовали более 2,5 тысяч пожилых людей. Средний возраст испытуемых на старте исследования составлял 71 год, большинство из них — женщины. Эксперты оценивали рацион участников с помощью анкет-опросников.

Выяснилось, что приверженность нездоровому питанию, в частности чрезмерное употребление красного и обработанного мяса (например, бекона и котлет для бургеров), а также сладких газированных напитков, ускоряет развитие заболеваний мозга и сердца. В то же время средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, орехами, бобами и полезными жирами, снижает риск хронических заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging. Ученые подчеркнули, что диета влияет на возникновение сердечно-сосудистых и нейропсихических заболеваний, включая деменцию, болезнь Паркинсона и депрессию, но не связана с проблемами опорно-двигательного аппарата.