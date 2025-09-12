Заболеваемость псориазом обрела пугающие масштабы

Распространенность псориаза в мире выросла вдвое и достигла порядка 43 миллионов случаев, при этом, более 5 миллионов новых диагнозов были поставлены в 2021 году – таковы данные нового исследования, проведенного учеными в Китае.

Ученые из Школы общественного здравоохранения Сянъя при Центральном Южном университете в Чанше (Китай) проанализировали данные исследования «Глобальное бремя болезней», охватывающего 204 страны за период с 1990 по 2021 годы. Была оценена заболеваемость псориазом и связь патологии с такими факторами риска как ожирение, отсутствие физической активности, загрязнение воздуха, воздействие ультрафиолета, – сообщает Medscape.

Число случаев псориаза в мире практически удвоилось: с 2, 85 миллионов в 1990 году до 5, 10 миллионов в 2021 году. По прогнозам, число случаев еще возрастет до 2040 года.

Наибольший рост наблюдался в Восточной Азии. Регионами с самыми высокими показателями в 2021 году были Западная Европа, Андская Латинская Америка, Северная Америка.

Ожирение, низкая физическая активность и загрязнение воздуха положительно коррелировали с более высокой заболеваемостью псориазом, который чаще встречался у людей 50-70 лет.

Результаты исследования подчеркивают необходимость в разработке стратегий для устранения факторов риска роста заболеваемости.