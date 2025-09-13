Выяснено, как таблетки способны изменить микробиом организма

Крупное исследование западных ученых показало, что лекарственные препараты, включая не только антибиотики, но и антидепрессанты, бета-блокаторы и другие средства, способны годами изменять состав микробиома кишечника, оставляя после себя долговременный «микробный отпечаток».

Согласно масштабному исследованию, лекарства, принятые много лет назад, продолжают оказывать формирующее влияние на микробиом кишечника человека. Ученые проанализировали образцы кала и истории назначений более чем 2500 участников биобанка и обнаружили, что большинство изученных препаратов были связаны со значительными изменениями в сообществе кишечных бактерий. Причем для многих из этих изменений оказался характерен долгосрочный эффект, который можно было четко распознать спустя годы после того, как пациенты прекратили прием лекарств. Важно, что воздействие не ограничивалось только антибиотиками: антидепрессанты, бета-блокаторы, ингибиторы протонной помпы и бензодиазепины — все они оставляли после себя уникальные микробные «отпечатки пальцев».

Как отметил автор исследования Оливер Аасметс, в то время как большинство работ рассматривает лишь текущий прием лекарств, новые данные показывают, что история их употребления может быть не только важным, но и удивительно сильным фактором, объясняющим индивидуальные различия в микробиоме. Это подчеркивает необходимость учета лекарственного анамнеза при изучении связей между микробиомом и различными заболеваниями.

Особый интерес вызвало влияние бензодиазепинов, которые обычно назначают при тревожных состояниях: их воздействие на микробное сообщество оказалось сравнимо с эффектом от антибиотиков широкого спектра действия. Более того, выяснилось, что даже препараты одного класса, применяемые для лечения одного заболевания, такие как диазепам и алпразолам, могут существенно различаться по степени своего воздействия на микробиом.

Причинно-следственная связь была подтверждена в ходе последующего наблюдения за подгруппой участников: прием или отмена определенных лекарств вызывали предсказуемые и воспроизводимые изменения в составе микробиома.

Несмотря на небольшой размер выборки для повторного анализа, авторам удалось подтвердить долгосрочные эффекты ингибиторов протонной помпы, некоторых антидепрессантов и антибиотиков.