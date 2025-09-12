Создан орган-фантом для тренировок операций при мочекаменной болезни

В Сеченовском университете разработали первый в России орган-фантом чашечно-лоханочной системы почки, предназначенный для отработки малоинвазивных операций при мочекаменной болезни. Разработка была представлена на юбилейном XXV Конгрессе Российского общества урологов в Казани.

Фантом создан в Передовой инженерной школе университета и не имеет российских аналогов. По словам менеджера школы Яны Светочевой, по функционалу он даже превосходит зарубежные тренажеры. Материалы фантома полностью повторяют человеческие ткани по визуальным и механическим свойствам, а внутренние структуры позволяют проводить разные манипуляции, обеспечивая долгий срок эксплуатации.

Чашечно-лоханочная система изготовлена с помощью аддитивной печати. Внутрь можно помещать предметы, имитирующие камни, чтобы отрабатывать все этапы операций — от диагностики до удаления конкрементов. Тренажер полезен как для молодых специалистов, так и для опытных врачей.

Университет уже наладил их мелкосерийное производство и начал первые продажи.

