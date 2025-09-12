Тайна борщевика разгадана: ученые РАН о генетической активности

Российские ученые обнаружили генетическую причину чрезвычайной опасности борщевика Сосновского. Оказалось, что по сравнению с безопасным сибирским видом он производит значительно больше токсичных фуранокумаринов. Это открытие поможет в разработке эффективных методов контроля над ядовитым сорняком.

