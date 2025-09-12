Как коронавирус вызывает СДВГ у детей и «туман в голове» у взрослых

Ученые выяснили, что после перенесенного коронавируса у людей возникает необычный побочный эффект — появляются симптомы синдрома дефицита внимания (СДВГ). «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, может ли COVID-19 спровоцировать развитие СДВГ и кто может столкнуться с подобными проявлениями после перенесенной болезни.

Дефицит внимания и гиперактивности — особенность мышления, которая зависит от уровня когнитивных функций. Коронавирус влияет на интеллектуальные способности взрослых и детей, но, как правило, СДВГ-подобные симптомы после перенесенной инфекции чаще всего встречаются у малышей, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок:

После штамма «Омикрон» дети стали чаще заражаться коронавирусом. Хотя он протекает в форме ОРВИ, ученые стали замечать новые постковидные осложнения, в том числе СДВГ-подобные симптомы, которые относятся к когнитивным видам расстройств и расстройствам центральной нервной системы (ЦНС).

При этом в некоторых случаях вирус COVID-19 вызывает нейровоспаление в мозге, и СДВГ у детей может возникнуть как следствие, отметил специалист:

Сознание и управление телом, любая двигательная активность зависит от того, как выстроены связи между нейронами в головном мозге. Нейронные связи формируются у ребенка после рождения, когда у него исчезает гипертонус мышц. Но нейровоспаление может нарушить построенные нейронные связи. Если в мозге началось воспаление тканей, оболочек и сосудов — это может привести к синдрому дефицита внимания у детей.

Пока не существует доступных медицинских анализов, чтобы диагностировать нейровоспаление, поэтому предупредить развитие недуга заранее невозможно, подчеркнул Болибок.

Взрослые же, по словам врача, чаще всего сталкиваются с ощущением, напоминающим «туман в голове».

В медицинской терминологии это состояние обозначают как «mind fog». Этот вариант когнитивного расстройства встречается уже у взрослых. Подтверждает распространение подобного постковидного симптома статистика, к примеру, после появления штамма «Омикрон» с 2023 по 2024 год выросло число мелких аварий, — сообщил иммунолог.

