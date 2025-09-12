Эксперт рассказал, сколько лет может прожить человек

Предел человеческой жизни сейчас находится в районе 120-125 лет, для того, чтобы продолжительность жизни увеличилась до 150 лет, нужен революционный прорыв в науке и медицине. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

Ранее Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал попавшие в эфир кадры своей беседы с председателем КНР Си Цзиньпином о росте продолжительности жизни и о перспективах людей жить до 150 лет. Как заявил президент журналистам, современная медицина позволяет человечеству надеяться на существенный рост продолжительности жизни. Однако, по словам Путина, нужно думать и о том, что к 2050 году количество людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей, и это будет иметь социальные, политические и экономические последствия.

"Что касается прогноза председателя КНР Си Цзиньпина о том, что в текущем столетии у человека появится возможность прожить до 150 лет, то такой сценарий представляется чрезвычайно оптимистичным. Несмотря на быстрый прогресс геронтологии, многие специалисты полагают, что теоретический предел человеческой жизни находится в районе 120-125 лет, так что достижение рубежа в 150 лет потребует поистине революционных научно-медицинских прорывов", - считает Ткачева.

При этом она подчеркнула, что долголетие напрямую зависит не только от медицины, но и от социальной среды, условий жизни, уровня образования и активного участия самих людей в заботе о своем здоровье.