Необычная диета: как анемия заставляла женщину поедать отбеливатель

Нередко одни заболевания приводят к другим, или как минимум вызывают симптомы, которые легко приписать другим недугам. Портал livescience.com рассказал о случае женщины, чья анемия внезапно привела к навязчивому желанию поедать порошок для отбеливания.

© Unsplash

36-летняя женщина обратилась в травматологию с жалобами на сильную одышку, боль в животе и утомление, длившееся сутки. У пациентки была комплексная история болезней, в которую входили ожирение, сонное апноэ и дефицит витаминов, а также психиатрические недуги, такие как тревожность, депрессия и ПТСР.

Дважды она была госпитализирована по психиатрическим причинам, но в последнее время принимала лекарства — ежедневную дозу антидепрессантов ежемесячную инъекцию нейроплегика длительного действия.

По пути в госпиталь пациентке дали кислород. По прибытию — стабилизировали ее с помощью нескольких переливаний крови, поскольку анализы указывали на анемию (дефицит здоровых красных кровяных телец, переносящих кислород).

Доктора измерили уровни железа и фолиевой кислоты в крови женщины, т.к. эти питательные вещества необходимы для формирования красных телец. Но результаты этих тестов были нормальными, в отличие от содержания витамина B12 — его концентрация оказалась критически низкой. А позже анализы показали, что в организме пациентки есть антитела, которые мешают поглощению витамина B12.

Итого результаты обследований соответствовали симптомам пернициозной анемии — болезни, при которой иммунная система человека атакует клетки в животе, отвечающие за поглощение витамина B12. Его недостаток приводит к тому, что тело не может производить здоровые красные тельца, а длительный дефицит способен ухудшить когнитивные возможности человека и привести к переменам в поведении, включая скачки настроения и, по некоторым данным, психоз.

Учитывая психиатрическую историю женщины, врачи проконсультировались со специалистами после того, как ее состояние стабилизировалось. К тому моменту пациентка рассказала, что у нее появилась тяга пробовать на вкус домашнюю хлорку два-три раза в день на протяжении месяца. Якобы ее привлекал резкий запах и текстура. Она утверждала, что просто облизывала палец, макала его в порошок, после чего засовывала палец в рот, но выплевывала хлорку и никогда не проглатывала химикат.

Подобное поведение указывало на пикацизм — расстройство, заставляющее людей поедать или пробовать несъедобные субстанции, будь то грязь, лед или крахмал. В данном случае тяга к отбеливателю могла появиться на фоне анемии, поскольку дефицит B12 — причина и болезни крови, и перемены поведения.

На этом фоне врачи сосредоточились на стабилизации жизненных показателей женщины: в реанимации за ней постоянно наблюдали и восстанавливали уровни крови при помощи переливаний, чтобы облегчить нагрузку на сердце. После выписки ей прописали витаминные добавки и препараты для смягчения изжоги. Она также согласилась пройти эндоскопию, чтобы проверить желудок на гастрит и воспаление тканей.

Уникальность случая в том, что пикацизм часто связан с дефицитом витаминов и других питательных веществ, но обычно ими выступают железо или цинк. Но на этот раз странное поведение женщины было вызвано сильной недостаточностью витамина B12 — она же и вызвала анемию. Кроме того, по мнению медиков, жалобы пациента заслуживают отдельного внимания, потому что ее вариант пикацизма лишь недавно был официально задокументирован. Она страдала редкой формой заболевания, которая характеризуется тягой к запахам, а не вкусу несъедобных предметов.