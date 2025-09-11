В России разработан быстрый тест на микоплазменную инфекцию

Российские ученые разработали быстрый тест на микоплазменную инфекцию
В России появился новый быстрый и высокочувствительный тест на микоплазменную инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что теперь для получения результата требуется 25-30 минут, а не 1,5-2 часа, как раньше.
В ведомстве пояснили, что микоплазменную инфекцию вызывает бактерия Mycoplasma pneumoniae, которая часто становится причиной респираторных заболеваний и внебольничной пневмонии.
Тест проводится путем забора биоматериала из носа и горла.
Разработали его специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".