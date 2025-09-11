Ученые смогли автоматизировать профилактические осмотры детей

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали аналитический программно-аппаратный комплекс "АПАК" для оптимизации и цифровизации профилактических осмотров детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Разработанный аналитический программно-аппаратный комплекс позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка, такие как вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. А также проводить электрокардиографическое исследование с автоматической передачей данных через Bluetooth-устройства и оперативно анализировать результаты для оценки состояния.

"Благодаря использованию "АПАК" измеренные физические и физиометрические параметры оцениваются системой автоматически, фиксируя отклонения от нормы с помощью цветовой маркировки уже на этапе доврачебного осмотра. Это сокращает время, затраченное врачом на анализ результатов, и позволяет выявить детей с дисгармоничным развитием различной степени", - говорится в сообщении.

Кроме того, имеется возможность дистанционной оценки полученных данных с рабочего места врача.

По словам заведующей кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ Галины Порецковой, в перспективе разработка может быть интегрирована с ЕМИАС, что "позволит выстроить непрерывную систему мониторинга здоровья детей с автоматизированным анализом данных".

Она уточнила, что тестирование комплекса уже продемонстрировало его эффективность. Комплекс позволил диагностировать у детей и подростков в том числе ожирение, синдром артериальной гипертензии и гипотензии, а также нарушения бронхиальной проводимости.

Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети").