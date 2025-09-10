Названа привычка, которая снижает риск запора на 20%

Ночной сон продолжительностью от семи часов и более снижает риск развития запора на 20%. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Gastroenterology.

В исследовании приняли участие 107 475 добровольцев в возрасте от 40 до 70 лет, у которых в истории болезни не было функциональных запоров. Функциональной или физиологической называют задержку стула, вызванную медленным продвижением каловых масс на фоне внешних факторов, не связанных с органическими нарушениями кишечника.

Ученые проанализировали привычки испытуемых, уровень их физической активности и режим дня, после чего приступили к наблюдению. За 12 лет мониторинга был зарегистрирован 3591 новый случай функционального запора.

Результаты показали: отказ от курения снижал риск развития проблем с пищеварением на 17%, а ночной сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки — на 20%. Также положительное влияние оказывали регулярные интенсивные физические нагрузки и умеренное потребление клетчатки.

Исследователи напомнили, что хронический запор может значительно повысить риск развития рака кишечника. По словам ученых, нерегулярный стул увеличивает время, в течение которого потенциальные токсины могут контактировать со стенками кишечника.