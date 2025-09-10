Найдена причина мужского бесплодия

Японские молекулярные биологи обнаружили, что мутации в структуре генов, кодирующих белки CFAP91 и EFCAB5, приводят к развитию мужского бесплодия в результате того, что мужские половые клетки теряют способность самостоятельно передвигаться. Об этом сообщила пресс-служба Университета Осаки.

© unsplash

«‎Проведенный нами анализ показал, что мутации в гене, кодирующем белок CFAP91, приводят к развитию мужского бесплодия, так как этот пептид играет важную роль в сборке радиальных "спиц", необходимых для совершения вращательных движений жгутика половых клеток. Соседний белок EFCAB5 также оказался важным элементом данной двигательной системы», — пояснил научный сотрудник Университета Осаки (Япония) Ван Хаотин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при изучении функций белков, которые составляют основу так называемых ресничек - тонких выростов на поверхности клеток человека и других многоклеточных живых существ, которые они используют для передвижения или захвата различных молекул и объектов из окружающей среды. Одним из подтипов этих структур являются жгутики, которые мужские половые клетки используют для передвижения в пространстве.

Недавно ученые обнаружили, что некоторые носители мужского бесплодия обладают мутациями в гене, кодирующем белок CFAP91, аналог которого некоторые простейшие используют в работе их двигательных ресничек и жгутиков. Это наблюдение заставило ученых проследить за работой CFAP91 в половых клетках мышей и проанализировать его взаимодействия с другими молекулами.

Эти опыты подтвердили, что повреждение CFAP91 приводит к развитию мужского бесплодия у грызунов, а также указали на то, что мутации в кодирующем его участке ДНК приводят к сильнейшим деформациям в структуре жгутика половых клеток самцов. Последующее изучение его взаимодействий с другими белками жгутиков показало, что схожие по масштабам нарушения в работе этих выростов вызывают мутации в белке EFCAB5, с которым взаимодействует CFAP91.

При этом ученые также обнаружили, что белок CFAP91 играет центральную роль в процессе формирования так называемой аксонемы - центральной осевой нити жгутика, к которой прикрепляются все его остальные компоненты. Понимание этого, как надеются ученые, значительно улучшит диагностику мужского бесплодия и ускорит разработку терапий, нацеленных на восстановление способности половых клеток к движению.

О мужском и женском бесплодии

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов, причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна. Большая часть из них теряет фертильность в возрасте 40-55 лет, что связано как с вредными привычками и другими особенностями стиля жизни, так и с генетикой.