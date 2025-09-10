Разработаны новые соединения для мощных обезболивающих

Новый класс химических соединений для создания обезболивающих препаратов нового поколения синтезировали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Такие соединения оказались в три раза менее токсичными, чем признанный и известный диклофенак натрия, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

«‎Для снятия спазма применяют современные нестероидные противовоспалительные средства, например, диклофенак или опиоидные анальгетики. Несмотря на быстрое и качественное действие, они часто имеют серьезные побочные эффекты, поэтому поиск новых эффективных, но при этом малотоксичных лекарств - критически важная задача для современной фармакологии. Ученые Пермского политеха синтезировали новый класс химических соединений с выраженным обезболивающим эффектом. По результатам экспериментов, новое соединение в три раза менее токсично, чем диклофенак натрия, признанный ВОЗ одним из основных доступных лекарственных средств», — сообщили в университете, отметив, что разработка может стать основой для создания обезболивающих препаратов нового поколения с минимальным количеством побочных эффектов.

Как удалось получить новые соединения

Для синтеза новых, менее токсичных соединений пермские исследователи совместили две известные биологически активные "детали" - фрагмент молекулы с обезболивающими свойствами (производное пиразолона, подобное анальгину) и фрагмент бензодиазепина (класс соединений, влияющих на нервную систему). В результате было получено пять новых соединений, которые отличаются друг от друга лишь небольшими изменениями в своей структуре.

«‎Мы смешивали исходные компоненты в обезвоженном растворителе и нагревали при температуре кипения около 2-2,5 часов. После охлаждения вещества превращались в твердые бордовые кристаллы, которые потом подвергались очистке. Выход конечного продукта, обладающего обезболивающим эффектом, составил от 81% до 85%. Такие цифры - это очень хороший результат, который указывает на высокую эффективность и практическую пригодность предложенного метода», — пояснила доцент кафедры "Химические технологии" ПНИПУ, кандидат химических наук Екатерина Денисламова.

Далее образцы исследовали в Научно-образовательном центре прикладных химических и биологических исследований ПНИПУ для проверки их биологической активности и безопасности. Фармакологические испытания проводились на лабораторных животных в соответствии с международными стандартами. Исследования показали, что все пять новых соединений обладают низкой токсичностью. При введении очень высокой дозы (300 мг/кг) все подопытные животные выжили, признаков отравления выявлено не было.

«‎Это означает, что новые вещества относятся к четвертому, самому низкому, классу токсичности. Для сравнения, тот же диклофенак натрия, который входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ и есть практически в любой аптеке, уже в дозе 100 мг/кг вызвал гибель одного животного из трех», — отметили в университете.

По словам доцента кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, научного консультанта по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ Пермского политеха Сергея Солодникова, тесты на обезболивающую эффективность показали, что лучше всего справились соединения IIIв - вещество, в структуре которого есть метил, и IIIг - его аналог, но с атомом хлора вместо метила. При этом их эффективность через два часа была сопоставима или даже выше, чем у диклофенака, используемого в качестве эталона сравнения, через час после введения.

Как сообщили в ПНИПУ, полученные данные позволяют сделать вывод, что новые соединения как минимум в три раза менее токсичны, чем существующие аналоги. Разработка является фундаментальной основой для создания новых безопасных обезболивающих с щадящим для организма действием. Дальнейшие эксперименты ученых будут направлены на более глубокое изучение механизма действия этих соединений, а также проведение дополнительных доклинических и, в перспективе, клинических испытаний. На изобретение ученых ПНИПУ уже получен патент. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".